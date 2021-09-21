Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге.

«Для нас большая честь, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира, — сказал Третьяк. — Мы — хоккейная держава, которая умеет проводить чемпионаты мира. И к каждому турниры мы строим новые стадионы. В Санкт-Петербурге откроют один из самых больших стадионов на 22 тысячи зрителей. Строительство идет по графику. Большое спасибо Рене Фазелю, Совету,

Конгрессу за то, что нам доверили в один год провести и взрослый, и молодежный чемпионаты мира. В Омске и Новосибирске также построят два новых дворца. Представляете, какой это импульс для развития нашей хоккея. Мы получим три шикарных стадиона, на которых будут проводить матчи КХЛ. Хочу заверить, что мы проведем на самом высоком уровне все чемпионаты мира, которые нам выделили".

Напомним, Российская федерация в феврале заключила соглашение с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о проведении МЧМ в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Решение о проведении ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге было окончательно утверждено 24 мая 2019 года на конгрессе в Братиславе.