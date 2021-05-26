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Проворов считает, что Россия провела хороший матч с Данией

18:50
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Защитник сборной России Иван Проворов поделился впечатлениями после матча со сборной Дании (3:0) на чемпионате мира по хоккею.

«Мне кажется, хорошая игра была, — сказал Проворов в послематчевом флеш-интервью. — Команда сыграла дружно, мы играли активно с первых минут, боролись, играли в свой хоккей. Не забили сразу, но не расстроились. Забили во втором периоде и смогли добавить в третьем.

В прошлой игре мы начали плохо, в это же матче начало было хорошим. Мы играем в свой хоккей и ждем своих шансов».

Сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A

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