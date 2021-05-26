Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией

25 мая, в среду, сборная России победила Данию (3:0) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Во встрече с датчанами заброшенными шайбами отметились нападающие россиян Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Сегодня в 20.15 (мск) в группе А также проведут свой матч сборные Белоруссии и Великобритании.

После четырех игр сборная России занимает первое место в группе с 9 очками. На второй строчке Словакия с 9 баллами (при трех играх). Третья — Швейцария (6), четвертая — Дания (5). На последнем месте — Великобритания (1).

Турнирное положение в группе A : Россия — 9 (4), Словакия — 9 очков (3 игры), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Белоруссия — 4 (3), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3), Великобритания — 1 (3).