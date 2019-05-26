"Хватит приглашать в сборную звезд НХЛ!" Ад в комментариях после заявления жены Овечкина

Сборная России уступила Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионате мира и завтра сыграет в матче за бронзу с Чехией. Жена Александра Овечкина в инстаграме обрушилась с критикой на болельщиков сборной России.

Супруга Александр Овечкина Анастасия Шубская прилетела в Словакию, чтобы поддержать супруга. Жена капитана "Вашингтона" - дочь покойной актрисы Веры Глаголевой - выложила несколько постов в поддержку супруга из Братиславы. После поражения российской команды в полуфинале от Финляндии (0:1) Шубская опубликовала фотографию, а в подписи обрушилась с критикой на болельщиков нашей сборной, которым, по словам Шубской, нужно облить команды грязью вместо поддержки.

- Самая большая разница между болельщиками российской сборной и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра.

В комментариях к посту пользователи социальной сети резко отреагировали на слова супруги хоккеиста.

Zallenar79: В данном случае игроки заслужили такое отношение со стороны болельщиков! Просто потому, что если уж игрока вызвали в сборную страны, то игрок задницу порвать должен, но выложиться на сто процентов ради страны и болельщиков. А что в итоге увидели болельщики, да ничего, собственно! Если нет сил и желания играть за сборную, то и не надо приезжать. Более чем уверен, что нашлись бы более полезные молодые игроки. И говорить, что данная сборная лучшая и т.д, это все оправдания в пользу бедных. Лучшие будут играть завтра в финале!

stasya.kupriyanova: Круто быть патриотом, проживая в США.

ginecolog.lutovinova: Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу, Анастасия! Вы русская? Для страны это трагедия. Как можно сравнивать НХЛ и Олимпийские игры или чемпионат мира???? Как можно сравнить болельщиков национальных сборных и болельщиков клубов???

Mamaelenam: Вот все трещали, у нас самая сильная команда одни звезды. И что???? Это спорт, выигрывает сильнейший. Сегодня с первых минут было видно, что наши проиграют. Дайте играть молодым, хватит уже приглашать звезд НХЛ. Пусть они играют там, у них там лучше получается. А как за сборную РФ, так что-то не клеится. Удачи. Надеюсь, что бронзу они возьмут. Надеюсь. У нас ведь самая сильная команда. Да??????????

n13mikhailova: Кошмар!!!!!! Энхаэловцы приехали! Зачем их вообще зовут. Играли нормально несколько человек, ну, точно не Овечкин не Малкин.

aleksandra_vspychka: Ну на болельщиков можно все свалить. Что, критика запрещена теперь? Гляди-ка, обидели их. Лучше бы спасибо сказали тем, кто поехал в Словакию поддержать команду, а не делить болельщиков на адекватных и нет. (Дмитрий Сомов)

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