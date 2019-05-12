Павел Францоуз: "Сейчас не время возвращаться в КХЛ"

Вратарь системы "Колорадо" и сборной Чехии Павел Францоуз, ранее выступавший за "Трактор", заявил, что его приоритетом является продолжение карьеры за океаном.

– Где вы планируете продолжить карьеру?

– Я бы хотел остаться в "Колорадо". Но я еще не знаю, получится или нет. Агент встретится с менеджментом "Эвеланш", а там посмотрим.

– Вы приехали на ЧМ без контракта. Это редкость.

– Я даже не думал об этом. Я люблю играть в хоккей. Знаю, что можно получить травму, и контракт пропадет. Но так нельзя думать. Надо приезжать, играть и получать удовольствие.

- Насколько мне известно, у вас есть предложения из КХЛ. Возможно ли, что вы вернетесь?

- Агент с кем-то разговаривал из российских клубов. Но я ему сказал, что сейчас не время возвращаться. (Игорь Еронко)

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