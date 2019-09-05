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Панарин прокомментировал пивную историю со сборной России на чемпионате мира

20:35
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Как вам пивная история с чемпионата мира?

— Если это не мешает игре, почему бы и нет? У Ковальчука же даже система своя есть. Я сам пиво не люблю, поэтому мне сложно судить. Мне не нравится его вкус. Но иногда, если вообще ничего нет — могу выпить, восстановиться после игры. Расскажу для всех: в НХЛ — плей-офф, финал (я в финале не играл, но, уверен, там также): стоит бар с вином. Главный тренеры, генеральный менеджер — кто хочет, подходит и наливает себе бокал. Каждый понимает, сколько ему нужно расслабиться. И на следующий день нет никакого невроза. Я никого не призываю пить, но в НХЛ все профессионалы. Каждый понимает, какая там конкуренция. Если обосрешься, то тебя кто-нибудь быстро заменит. Что касается 160 бутылок на чемпионате — цифра серьезная. Но уверен, они все приукрасили.

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина

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