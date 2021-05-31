Норвегию спасла Канаду? Теперь для выхода в плей-офф «Кленовым листьям» хватит собственной победы

После матча Норвегия — Казахстан (3:1) турнирное положение в группе В чемпионате мира выглядит так:

Финляндия, США — 15 очков (6 матчей), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Победа Норвегии над Казахстаном — возможное спасение для Канады, судьба которой теперь зависит только от нее самой.

Итак, Канада попадет в четвертьфинал, если она:

— обыграет Финляндию (в основное время/в овертайме/по буллитам, не важно);

— проиграет Финляндии в овертайме/по буллитам, а матч Германия — Латвия закончится в основное время (не важно, как).

При любом другом раскладе канадцы не попадут в плей-офф.