Норвегию спасла Канаду? Теперь для выхода в плей-офф «Кленовым листьям» хватит собственной победы
22:27
После матча Норвегия — Казахстан (3:1) турнирное положение в группе В чемпионате мира выглядит так:
Финляндия, США — 15 очков (6 матчей), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.
Победа Норвегии над Казахстаном — возможное спасение для Канады, судьба которой теперь зависит только от нее самой.
Итак, Канада попадет в четвертьфинал, если она:
— обыграет Финляндию (в основное время/в овертайме/по буллитам, не важно);
— проиграет Финляндии в овертайме/по буллитам, а матч Германия — Латвия закончится в основное время (не важно, как).
При любом другом раскладе канадцы не попадут в плей-офф.
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