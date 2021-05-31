Сборная России гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира
22:22
Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
Для этого россиянам нужно было завоевать одно очко в матче с Швецией. По итогам трех периодов счет 2:2.
Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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