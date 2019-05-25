Никита Задоров о шайбе финнов: "Гол г*** не пахнет"

Защитник сборной России Никита Задоров после поражения в полуфинале чемпионата мира от Финляндии (0:1) подчеркнул, что россияне бились до конца.

– Сейчас эмоции уже поутихли?

– Да. У нас еще игра впереди, все эмоции будут завтра.

– Насколько тяжело перенастроиться с борьбы за золото на борьбу за бронзу?

– Что в хоккее хорошо – у нас в НХЛ 82 игры, думать о поражениях некогда. Покушал и пошел восстанавливаться, готовиться к следующему матчу.

– Почему у нас сегодня не получилось забросить?

– Тяжелее всего объяснить именно это. Проигрывали 0:1, вроде играли хорошо, и в защите старались, просто Финляндия забила на 1 шайбу больше. Финны хорошо действовали в защите, респект им за это. Они старались, сыграли по максимуму своих возможностей. Нам же просто не повезло.

– Весь стадион поддерживал до последних секунд, вся страна переживала. Что скажете болельщикам?

– Конечно, результат сегодня не тот, на который мы надеялись, но все ребята бились до последнего. Игра сложилась для нас неудачно. Завтра выйдем на лед с другим настроем, будем биться за бронзу.

– Михаил Сергачев сказал, что мы пропустили глупый гол, а финнам повезло. Согласны с таким мнением?

– В хоккее есть поговорка: "Гол говном не пахнет". Гол есть гол. Как Финляндия играла, так и забила. (Игорь Еронко)​

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