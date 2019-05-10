Никита Гусев: "Прошли бы со мной "Вегас"? Давайте не будем гадать"

Нападающий сборной России Никита Гусев подвел итоги матча против Норвегии (5:2) на чемпионате мира.

– Это самая крутая бригада большинства, в которой вы играли?

– Если так будет продолжаться, наверное, да. Надо забивать свои моменты.

– Александр Овечкин вам не предъявлял, что не дали поиграть в большинстве?

– Да я вроде быстро выходил, быстро уходил ...

– Ни в чем не виноваты?

– Да (смеется).

– Не скучаете по игре с Малкиным в равных составах?

– Куда поставят, с тем и буду. Мне со всеми нравится.

– Сначала было много ошибок в передачах.

– Привыкали ко льду, он рыхлый, от этого много ошибок.

– Что вам постоянно говорит Кучеров на лавке?

– Ему надо отойти от маленькой площадке, я ему подсказываю, где-то – и он мне.

– Обидно, что не сыграли за "Вегас"?

– Хотелось бы сыграть. Но как получилось.

– С вами прошли бы "Сан-Хосе"?

– Давайте не будем гадать. (Игорь Еронко)

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