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12 мая 2017, 20:53

Ничушкин заявлен за сборную России на ЧМ-2017

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Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной.

Россияне после четырех матчей группового турнира мирового первенства возглавляют группу А. На этой стадии команде осталось провести три матча - со Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).

Алексей Береглазов
Андрей Светлаков
Валерий Ничушкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
Кирилл Капризов
Михаил Науменков
Роман Любимов
Сборная Латвии по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная США по хоккею
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