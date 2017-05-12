Ничушкин заявлен за сборную России на ЧМ-2017

Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной.

Россияне после четырех матчей группового турнира мирового первенства возглавляют группу А. На этой стадии команде осталось провести три матча - со Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).