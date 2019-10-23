Несколько российских судей попали в расширенный список для обслуживания матчей ЧМ-2020

Международная федерация хоккея опубликовала список судей, утвержденных для работы на чемпионатах мира в сезоне-2019/2020, сообщает официальный сайт ФХР.

Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько включены в расширенный список главных судей на чемпионат мира 2020 года в Цюрихе и Лозанне (8-24 мая, Швейцария). В расширенный список линейных судей включены четыре россиянина — Евгений Юдин, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

Денис Наумов и Евгений Юдин включены в расширенный список судей на чемпионат мира в дивизионе 1, который пройдет в Словении с 27 апреля по 3 мая. Арбитры обслужат матчи группы А.

Окончательный состав судей на чемпионат мира и чемпионат мира дивизион 1 2020 года будет утвержден судейским комитетом ИИХФ в марте 2020 года.

Россиянки Дарья Ермак и Диана Мохова будут работать на женском чемпионате мира-2020. Турнир пройдет в Канаде с 31 марта по 10 апреля.