Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|4.
|Дания
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|5.
|Канада
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|0-0
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|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Норвегия
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|Россия
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|США
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|Финляндия
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|Швейцария
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Несколько российских судей попали в расширенный список для обслуживания матчей ЧМ-2020
Международная федерация хоккея опубликовала список судей, утвержденных для работы на чемпионатах мира в сезоне-2019/2020, сообщает официальный сайт ФХР.
Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько включены в расширенный список главных судей на чемпионат мира 2020 года в Цюрихе и Лозанне (8-24 мая, Швейцария). В расширенный список линейных судей включены четыре россиянина — Евгений Юдин, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.
Денис Наумов и Евгений Юдин включены в расширенный список судей на чемпионат мира в дивизионе 1, который пройдет в Словении с 27 апреля по 3 мая. Арбитры обслужат матчи группы А.
Окончательный состав судей на чемпионат мира и чемпионат мира дивизион 1 2020 года будет утвержден судейским комитетом ИИХФ в марте 2020 года.
Россиянки Дарья Ермак и Диана Мохова будут работать на женском чемпионате мира-2020. Турнир пройдет в Канаде с 31 марта по 10 апреля.