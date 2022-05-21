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Сегодня, 17:48

Нападающий сборной Швейцарии Амбюль побил рекорд по числу матчей на ЧМ по хоккею

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Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира.

На счету 38-летнего форварда 120 матчей. Рекорд побит в матче группового турнира против сборной Канады.

В 120 матчах за сборную Швейцарии Амбюль набрал 52 (22+30) очка. В составе национальной команды он выступает с 2002 года.

В текущем сезоне Амбюль, выступая за «Давос» в Национальной швейцарской лиги, набрал 31 (13+18) очков в 49 матчах.

Следующий матч чемпионата мира-2022 Швейцария проведет против Франции 22 мая.

Андрес Амбюль
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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