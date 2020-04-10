Министр спорта РФ: «Надеюсь, ЧМ по хоккею пройдет в Швейцарии, но все зависит от ИИХФ»
11:40
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос о том, возможен ли перенос чемпионата мира по хоккею из Швейцарии в другую страну.
— Насколько мне известно, все международные организации гарантировали странам-организаторам право проведения соревнований в те даты, которые будут предложены, — сказал в эфире «МИА Россия Сегодня» Матыцин. — Если они сами не откажутся от этого права. Надеюсь, чемпионат мира пройдет в Швейцарии. Но все зависит от решения ИИХФ.