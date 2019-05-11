Милош Ржига: "Россия меня пока не интересует"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги победы над Швецией (5:2) в стартовом матче чемпионата мира.

– Это самая крупная победа Чехии над шведами на чемпионате мира.

– Нам повезло. Команда играла дисциплинированно. Мы поставили парням задачу. Они ее выполнили на 100 процентов.

– На матч с Россией будет такой же настрой?

– Россия меня пока не интересует.

– Почему вы решили не заявлять Якуба Коваржа?

– Он был недоволен собой, своей игрой. И дал "передачу" младшему, Бартошаку, который весь сезон здорово ловил. Якуб тоже ловил отлично, но у него были проблемы какие-то. И он не хотел выступать как третий вратарь. (Игорь Еронко)