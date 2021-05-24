Майоров оценил готовность российских игроков из НХЛ, приглашенных в сборную на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о российских игроках НХЛ, которые приедут в сборную для участия в чемпионате мира.
Он заявил, что не будет оценивать готовность Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова. Но выразил недовольство состоянием Владимира Тарасенко.
«Тарасенко очень много пропустил. Думаю, что он не в оптимальных кондициях из-за травмы, это не тот Тарасенко, который был два года тому назад», — приводит слова Майорова «Газета.Ru».
24 мая пресс-служба российской национальной команды заявила, что голкипер «Вашингтона» Самсонов и защитник Орлов, а также форвард «Сент-Луиса» Тарасенко дали согласие на участие в турнире.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России после 2 туров набрала 6 очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдет 24 мая, начало — в 16.15 мск.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/24/n_16015556.shtml
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