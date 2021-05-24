Каменский: «Овечкин любит свою страну, он всегда с удовольствием приезжал на ЧМ»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» отсутствие Александра Овечкина в составе сборной России на чемпионате мира-2021 в Латвии.

«Это его желание. Овечкин всегда с удовольствием приезжал на ЧМ и играл за сборную. Он как взрослый игрок точно знает свое физическое состояние и сможет ли он помочь сборной. Стоит ли ему завершать карьеру в сборной? Так не стоит рассуждать. Александр — хоккеист, который любит свою страну. Если у него есть силы и желание, то только ему решать о своих выступлениях за сборную», — сказал Каменский «СЭ».

Также Каменский оценил уровень состава сборной Росси на нынешнем ЧМ.

«Если сравнивать с составами прошлых лет, то я могу сказать, что были и посильнее. В данный момент мы видим такой состав. Посмотрим, какой будет результат. Мы рады, что ребята приезжают на сборы, выступают за страну. И зрители, и болельщики, наверное, довольны, что видят ребят, которые играли в НХЛ. Будем болеть и будем надеяться, что наша сборная возьмет золотые медали», — добавил Каменский.

Ранее ФХР сообщила, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поедет на чемпионат мира из-за многочисленных повреждений.

(Ангелина Коляда)