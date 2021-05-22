Казахстан по буллитам победил Латвию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Латвии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею проиграла в серии буллитов Казахстану (2:3).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Алексей Маклюков. Шайбы в основное время у Казахстана забросили Александр Шин и Джесси Блэкер.

Для Латвии это второй матч на турнире (ранее была обыграна Канада со счетом 2:0). Казахстан провел первую встречу на чемпионате мира.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Казахстан — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дарзиньш — 1 (Даугавиньш), 27:44 — 1:0. Шин — 1 (бол., Старченко, Дитц), 38:59 — 1:1. Рих. Букартс — 1 (Цибульскис), 45:25 — 2:1. Блэкер — 1 (Сведберг, Сагадеев), 45:37 — 2:2.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Кивлениекс — Бояркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 14 (4+4+5+1) — 31 (8+7+11+5).

Судьи: Норд, Франнсен.

22 мая. Рига. «Арена Рига».