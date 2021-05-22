Чехия потерпела второе поражение на старте ЧМ-2021, проиграв Швейцарии

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии со счетом 5:2 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Дубли в составе победителей оформили Тимо Майер и Грегори Хофманн, еще один гол забил Тристан Шервей. У Чехии шайбы забросили Филип Хытил и Иржи Смейкал.

Швейцария провела первый матч на турнире. Чехия проиграла в двух стартовых матчах чемпионата мира. Команды выступают в группе А вместе с Россией, Словакией, Дании, Швеции, Белоруссии и Великобритании.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Швейцария — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Хытил — 1 (бол., Коварж, Врана), 14:46 — 1:0. Хофманн — 1 (бол., Амбюль, Симион), 17:09 — 1:1. Майер — 1 (бол., Хишир), 24:12 — 1:2. Шервей — 1 (Праплан, Берчи), 38:19 — 1:3. Майер — 2 (бол., Корви, Курашев), 50:27 — 1:4. Смейкал — 1 (Хытил, Скленичка), 54:59 — 2:4. Хофманн — 2 (бол., Симион, Амбюль), 57:08 — 2:5.

Вратари: Грубец (Вилл, 40:00, 55:28 — 55:38, 57:08) — Дженони.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 26 (9+10+7) — 28 (7+9+12).

Вратари: Грубец (Вилл, 40:00, 55:28 — 55:38) — Дженони.

Судьи: Ансонс, Викман.

22 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.