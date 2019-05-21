Кузнецов рассказал, как помог итальянцу выиграть у себя вбрасывание

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал, как помог игроку сборной Италии выиграть у себя вбрасывание во время чемпионата мира-2019. Россияне одержали над Италией разгромную победу со счетом 10:0.

– Интересно играть с Италией-то?

– Надо играть. Хотя соперник сами понимаете, какого уровня. Я там с парнем постоянно сталкивался на точке вбрасывания. Вижу, что у него совсем беда. Говорю, ты положи клюшку на мою во время вбрасывания. Он послушался и потом пару раз у меня выиграл. Вижу, ездит и улыбается.

– Вот вы сейчас серьезно что ли?

– Конечно. А почему бы и нет? Меня в свое время также на льду учили. Почему бы не помочь. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Кузнецова