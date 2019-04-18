Кросби не примет участия в ЧМ-2019

Нападающий "Питтсбурга" и сборной Канады Синди Кросби не примет участия в чемпионате мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Кросби не собирается участвовать в чемпионате мира, - сообщает в своем Твиттере журналист Джонатан Бомбули. - Он хочет максимально воспользоваться шансом отдохнуть. У него нет особых травм, но с возрастом он все больше нуждается в отдыхе.

Crosby: Not going to worlds. Wants to make most of chance to rest. No specific injuries, but nagging things he’d like to rest as he gets older. – Jonathan Bombulie (@BombulieTrib) 18 апреля 2019 г.

В текущем сезоне 31-летний Кросби провел 83 матча в НХЛ, в которых набрал 101 (35+66) очко. "Питтсбург" вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф, проиграв "Айлендерс" с общим счетом 0-4.

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