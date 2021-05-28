Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии.

«Матч будет непростым. Меня не удивляет и не пугает, что Швейцария идет высоко. Я сразу говорил, что они будут одними из претендентов на высокие места. У них хорошая команда, они играют в комбинационный хоккей. Команда у них развивается — молодцы. Все будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут травмированные игроки. Завтра это и узнаем. Мы всегда фавориты, в каком бы состоянии не были», — сказал Кожевников «СЭ».

Также Кожевников рассказал, как повлияет на команду приезд вратаря Сергея Бобровского.

«Здорово, что он возвращается. Надеюсь, это поможет команде. Морально это поможет нам. Он великий игрок, психологически поддержит ребят», — добавил Кожевников.

Сборная России сыграет против команды Швейцарии 29 мая. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)