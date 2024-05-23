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Сегодня, 12:12

Коньков считает, что Швеция будет сильнее в матче с Финляндией на ЧМ-2024

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей ЧМ-2024 Швеция — Финляндия и Германия — Швейцария.

«Шведы и финны играют очень надежно в обороне. Швеция вообще прошла турнир без потерь, она является фаворитом всего турнира. Но надо понимать, что у нее может появиться минутная расслабленность, за которую финны могут и наказать. Игра будет очень интересной, в духе «кто кого перетерпит». Если шведы недооценят соперника, то они могут поплатиться за это. Но на сегодня я бы отдал им предпочтение в этой паре», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-shvetsiya-favorit-no-ona-mozhet-nedootsenit-finnov/
Сергей Коньков
Сборная Швеции по хоккею
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