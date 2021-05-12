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Сборная России ждет информации от «Оттавы» по Зайцеву

21:40
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Сборная России ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона, информирует пресс-служба национальной команды.

Ранее в расположение национальной команды для участие в чемпионате мира был приглашен другой защитник «Сенаторз» — Артем Зуб.

Чемпионата мира состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Россия будет выступать в группе «А», где ее соперниками станут команды Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав