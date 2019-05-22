Кирилл Капризов опроверг слухи об отношениях с Алиной Загитовой

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в интервью "СЭ" рассказал, что не встречается с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Он также добавил, что подобные слухи были еще после Олимпиады.
– В инстаграме очень много ваших фан-аккаунтов. Ведете какую-то из этих страниц?
– Только мою.
– В каких-то еще социальных сетях сидите?
– Фейсбук. Вконтакте. Но там бываю редко. Просто листаю новости.
– Что за тема с Алиной Загитовой? Были слухи, что вы якобы встречаетесь.
– Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают.(Алексей Шевченко)
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