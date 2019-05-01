Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимооотношениях с земляком, полузащитником "Монако" Александром Головиным.

Капризов и Головин родились в Кемеровской области.

– Каждый игрок чемпионской команды имеет право на день с Кубком Гагарина. В Новокузнецк повезете трофей или, может быть, в родное Кузедеево?

– Обязательно свозим в родные края. Тем более Илья Сорокин и Иван Телегинтоже из Новокузнецка. Туда вместе и отвезем.

– Футболист Александр Головин тоже из соседней деревни. Прошлым летом в "Монако" уехал. Связь поддерживаете?

– Иногда бывает. Я могу написать "молодчик", похвалить за какие-то успехи. Он с победой вот тоже поздравил. Недавно смотрел его интервью с Красавой (Евгений Савин. – Прим. "СЭ"). Саня сказал, что играть в Европе всегда было его мечтой. Несмотря на то, что его команда сейчас далеко не лидер, он останется в ней до последнего. Там совсем другой уровень, другое отношение, другой футбол. Мне кажется, он в "Монако" реально кайфует, – сказал Капризов. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице пройдет чемпионат мира.

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