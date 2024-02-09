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Сегодня, 13:57

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что организация подала заявку в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) на проведение чемпионата мира в 2028 году.

«Заявку мы подали, планируем провести турнир в Астане и Алма-Ате. Презентацию заявки представим на ближайшем конгрессе ИИХФ», — приводит ТАСС слова Каратаева.

Казахстан уже подавал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году, но право провести турнир было отдано Германии на голосовании конгресса ИИХФ.

Конгресс ИИХФ в 2024 году пройдет в Праге с 23 по 25 мая.

Источник: ТАСС
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Чемпионат мира по хоккею
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