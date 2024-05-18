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Сегодня, 19:42

Сборная Канады одержала волевую победу над Финляндией в матче чемпионата мира-2024

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Джордан Биннингтон (слева) и Ессе Пульюярви в матче между сборными Канады и Финляндии.
Фото Global Look Press

Сборная Канады победила Финляндию в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 4:3.

У канадцев отличились Дилан Козенс, Брендон Танев, Оуэн Пауэр и Брэндон Хэгел. Финны ответили голами Ессе Пульюярви, оформившего дубль, и Валттери Пуустинена.

Сборная Канады поднялась на второе место в турнирной таблице группы A, набрав 14 очков. Финляндия осталась на 4-й строчке (7).

В следующем матче канадцы встретятся со Швейцарией 19 мая, а сборная Финляндии днем позже сыграет против Дании.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Финляндия — 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Голы: Пулюярви — 2 (Риссанен, Иннала), 1:35 — 0:1. Пуустинен — 1 (бол., Хюрю, Саариярви), 3:51 — 0:2. Козенс — 4 (Манджапане, Пауэр), 14:53 — 1:2. Танев — 2 (Таварес), 16:30 — 2:2. Пулюярви — 3 (Виттасмяки, Мяеналанен), 36:07 — 2:3. Пауэр — 1 (Козенс, Парэйко), 37:12 — 3:3. Хагель — 2 (Таварес, Дюбуа), 51:32 — 4:3. Мерсер — 2 (п.в., Пауэр), 59:39 — 5:3.

Вратари: Биннингтон — Сятери (58:20 — 59:16, 59:37 — 59:39).

Штраф: 31 — 8.

Броски: 22 (11+7+4) — 32 (16+7+9).

Судьи: Макфарлейн, Шрадер.

18 мая. Прага. o2 Arena.

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