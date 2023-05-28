Каменский: «Для Латвии бронза — успех, но чемпионат мира неполноценный»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на победу сборной Латвии в матче за третье место на ЧМ-2023.

«Для Латвии бронза — успех, но чемпионат мира неполноценный. Чемпионат проводят, лишь бы провести, поэтому о чем можно говорить? Мое мне, что чемпионат мира без сборных России и Белоруссии — неполноценный. Если бы мы участвовали, мы бы играли где-то в финале точно», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Сборная Латвии в овертайме обыграла национальную команду США (4:3 ОТ) и завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В финале мирового первенства встретятся сборные Канады и Германии.

Российские хоккеисты пропускают ЧМ-2023. Сборная России с марта 2022 года отстранена от международных турниров.