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Сегодня, 19:33

Каменский: «Для Латвии бронза — успех, но чемпионат мира неполноценный»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на победу сборной Латвии в матче за третье место на ЧМ-2023.

«Для Латвии бронза — успех, но чемпионат мира неполноценный. Чемпионат проводят, лишь бы провести, поэтому о чем можно говорить? Мое мне, что чемпионат мира без сборных России и Белоруссии — неполноценный. Если бы мы участвовали, мы бы играли где-то в финале точно», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Сборная Латвии в овертайме обыграла национальную команду США (4:3 ОТ) и завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В финале мирового первенства встретятся сборные Канады и Германии.

Российские хоккеисты пропускают ЧМ-2023. Сборная России с марта 2022 года отстранена от международных турниров.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-dlya-latvii-bronza-uspekh-no-chempionat-mira-po-khokkeyu-nepolnocennyi-254630/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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Валерий Каменский
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