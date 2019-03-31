Чемпионат мира

20:25 | Хоккей — Чемпионат мира

Источник: форвард сборной США Бозер может пропустить ЧМ-2019

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Нападающий "Ванкувера" и сборной США Брок Бозер может пропустить чемпионат мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. 

- Не похоже, что Брок Бозер поедет на чемпионат мира по хоккею, это слишком рискованно для травмированного игрока, у которого отсутствует контракт, - сообщает в своем Твиттере журналист Рик Даливал.

В текущем сезоне Бозер провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (26+29) очков.

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