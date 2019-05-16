Илья Воробьев - об Италии: "Не надо никого опускать - это некрасиво и несолидно"

Главный тренер сборной России поделился мнением о матче с Италией (10:0) на чемпионате мира.

- Игра с Италией оставило чувство неловкости после 10:0?

- Что значит неловкости? Давайте с уважением относиться. Выиграли и выиграли - такая игра. С особым уважением нас воспринял соперник.

- Какая польза была от матча?

- Посмотрели разные сочетания, отработали большинство по-другому.

- Как Зайцев в большинстве?

- Нормально, надо еще немного потренировать.

- Зачем Василевского​ выпускать на такой матч?

- В тонусе его держать. Продолжительный перерыв был бы без таких.

- Звено Кузнецова набрало 8 очков. Помогает, когда в таком матче прорывается голевой порог?

- Да, молодцы, что забили. Наверное, это немножко поможет.

- Во втором периоде объединили Кузнецова, Гусева и Кучерова в одну тройку. Зачем?

- Хотели посмотреть варианты, и как Овечкин сыграется с Анисимовым, и эту тройку хотели посмотреть.

- Овечкин на лавке спас Дадонова. Может, в ворота его поставить?

- Да нет.

- Малкин не забил.

- Ничего страшного, забьет самый решающий и важный гол.

- Акцентировали внимание на том, чтобы обойти швейцарцев в таблице?

- Ребятам не говорили, но тренеры знали об этом.

- Поменялись бы вратарями с итальянцами, если было бы возможно?

- Как это из другой темы: "Если у бабушки был бы…". Дальше забыл.

- Кучеров сказал, что ему такие проходные матчи скучны. Может, уменьшить количество команд?

- Есть турнир, есть регламент, по которому мы играем. Не надо никого опускать - это некрасиво и несолидно. (Алексей Шевченко)

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