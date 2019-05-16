Илья Воробьев - об Италии: "Не надо никого опускать - это некрасиво и несолидно"

Главный тренер сборной России поделился мнением о матче с Италией (10:0) на чемпионате мира.
- Игра с Италией оставило чувство неловкости после 10:0?
- Что значит неловкости? Давайте с уважением относиться. Выиграли и выиграли - такая игра. С особым уважением нас воспринял соперник.
- Какая польза была от матча?
- Посмотрели разные сочетания, отработали большинство по-другому.
- Как Зайцев в большинстве?
- Нормально, надо еще немного потренировать.
- Зачем Василевского выпускать на такой матч?
- В тонусе его держать. Продолжительный перерыв был бы без таких.
- Звено Кузнецова набрало 8 очков. Помогает, когда в таком матче прорывается голевой порог?
- Да, молодцы, что забили. Наверное, это немножко поможет.
- Во втором периоде объединили Кузнецова, Гусева и Кучерова в одну тройку. Зачем?
- Хотели посмотреть варианты, и как Овечкин сыграется с Анисимовым, и эту тройку хотели посмотреть.
- Овечкин на лавке спас Дадонова. Может, в ворота его поставить?
- Да нет.
- Малкин не забил.
- Ничего страшного, забьет самый решающий и важный гол.
- Акцентировали внимание на том, чтобы обойти швейцарцев в таблице?
- Ребятам не говорили, но тренеры знали об этом.
- Поменялись бы вратарями с итальянцами, если было бы возможно?
- Как это из другой темы: "Если у бабушки был бы…". Дальше забыл.
- Кучеров сказал, что ему такие проходные матчи скучны. Может, уменьшить количество команд?
- Есть турнир, есть регламент, по которому мы играем. Не надо никого опускать - это некрасиво и несолидно. (Алексей Шевченко)
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