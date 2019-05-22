Илья Воробьев: "Матч с США? Мы в политику не вмешиваемся"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о матче против США на чемпионате мира.
– Зуба заявили, – сказал Воробьев. – Сделали то, что должны были сделать по плану с самого начала. Не заявляли из-за риска травм.
– Заявка связана с тем, что "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым прошел в финал Кубка Стэнли?
– Не связано.
– От скаутов из Кошице есть доклад по американцам?
– Да. Мы продолжаем смотреть и разбирать их игры, и завтра ребятам все покажем.
– Какое впечатление о ближайшем сопернике?
– Хороший сильный состав, но нам надо играть в свой хоккей.
– В таких матчах обычно присутствует политическая составляющая. Обращаете на это внимание?
– У нас все-таки спортивная часть, в политику не вмешиваемся.
– Что сказали команде по итогам группового этапа?
– Что он прошел и самое важное начинается.
– Команда заняла первое место и осталась в Братиславе. Извлекли из этого бонусы?
– Про бонусы завтра можно будет говорить. Естественно, не надо пять часов в поезде ехать или другим транспортом. У нас были примеры как – во Францию съездили пару лет назад. Было не очень. Естественно, хорошо, что команда осталась в штатном режиме рабочем.
– Малкин и Капризов забили вчера первые голы на турнире. Им легче стало?
– Да. У нас цель одна, ведь мы команда. Главное, чтобы в конце игры на гол больше у нас, а не кто забивает.
– Кто сыграет завтра в воротах?
– Василевский.
– Кого из американцев представляет наибольшую опасность?
– Парень с 88 номером на спине – Кейн, есть Айкел, другие мастеровитые ребята, которые в хоккее много видели.
– Знаете, что Ларкин травмировался?
– Да, спасибо большое.
– Почему Кузнецов и Овечкин раньше ушли с тренировки?
– Сегодняшняя тренировка была по желанию.
– Меньше желания у них?
– Больше опыта.
– В начале турнира сравнивали Какко и Хьюза. Как они вам?
– Финн физически более развит и уже мужик. Сложно сравнивать их двоих. Нужно время. (Алена Гребенькова)
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).
Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.
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