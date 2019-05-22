Илья Воробьев: "Матч с США? Мы в политику не вмешиваемся"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о матче против США на чемпионате мира.

– Зуба заявили, – сказал Воробьев. – Сделали то, что должны были сделать по плану с самого начала. Не заявляли из-за риска травм.

– Заявка связана с тем, что "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым прошел в финал Кубка Стэнли?

– Не связано.

– От скаутов из Кошице есть доклад по американцам?

– Да. Мы продолжаем смотреть и разбирать их игры, и завтра ребятам все покажем.

– Какое впечатление о ближайшем сопернике?

– Хороший сильный состав, но нам надо играть в свой хоккей.

– В таких матчах обычно присутствует политическая составляющая. Обращаете на это внимание?

– У нас все-таки спортивная часть, в политику не вмешиваемся.

– Что сказали команде по итогам группового этапа?

– Что он прошел и самое важное начинается.

– Команда заняла первое место и осталась в Братиславе. Извлекли из этого бонусы?

– Про бонусы завтра можно будет говорить. Естественно, не надо пять часов в поезде ехать или другим транспортом. У нас были примеры как – во Францию съездили пару лет назад. Было не очень. Естественно, хорошо, что команда осталась в штатном режиме рабочем.

– Малкин и Капризов забили вчера первые голы на турнире. Им легче стало?

– Да. У нас цель одна, ведь мы команда. Главное, чтобы в конце игры на гол больше у нас, а не кто забивает.

– Кто сыграет завтра в воротах?

– Василевский.

– Кого из американцев представляет наибольшую опасность?

– Парень с 88 номером на спине – Кейн, есть Айкел, другие мастеровитые ребята, которые в хоккее много видели.

– Знаете, что Ларкин травмировался?

– Да, спасибо большое.

– Почему Кузнецов и Овечкин раньше ушли с тренировки?

– Сегодняшняя тренировка была по желанию.

– Меньше желания у них?

– Больше опыта.

– В начале турнира сравнивали Какко и Хьюза. Как они вам?

– Финн физически более развит и уже мужик. Сложно сравнивать их двоих. Нужно время. (Алена Гребенькова)

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).

Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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