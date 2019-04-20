Илья Воробьев: "Георгиев сыграл оба матча, чтобы быстрее адаптироваться к площадкам"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги двух матчей (5:2, 5:1) Еврочеленджа против Швейцарии.

– Ребята хорошо отработали сегодня. Сегодня была хорошая мотивация.

– Можно ли сейчас говорить о составе команды на чемпионат мира?

– Нет, это делать еще рано. Впереди у нас еще два матча Еврочеленджа и три матча Евротура. Состав на матч против Латвии определим попозже, после того как разберем прошедшие игры.

– Почему не сыграл Яруллин?

– Пока мы решили проверить других ребят.

– Георгиев сыграл оба матча. Решили дать ему практику и время адаптацию?

– Да, именно поэтому.