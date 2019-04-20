Илья Воробьев: "Георгиев сыграл оба матча, чтобы быстрее адаптироваться к площадкам"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги двух матчей (5:2, 5:1) Еврочеленджа против Швейцарии.
– Ребята хорошо отработали сегодня. Сегодня была хорошая мотивация.
– Можно ли сейчас говорить о составе команды на чемпионат мира?
– Нет, это делать еще рано. Впереди у нас еще два матча Еврочеленджа и три матча Евротура. Состав на матч против Латвии определим попозже, после того как разберем прошедшие игры.
– Почему не сыграл Яруллин?
– Пока мы решили проверить других ребят.
– Георгиев сыграл оба матча. Решили дать ему практику и время адаптацию?
– Да, именно поэтому.
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