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Чемпионат мира

ИИХФ пока не планирует перенос или отмену ЧМ-2020

20:40
Болельщики сборной Швейцарии. Фото Reuters
Болельщики сборной Швейцарии. Фото Reuters

Как сообщил «СЭ» Адам Штайсс, менеджер ИИХФ по связям с общественностью, Международная федерация хоккея пока не планирует ни перенос, ни отмену чемпионата мира-2020 в Швейцарии. По словам Штайсса, федерация продолжает мониторить ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, ближайшие домашние игры «Амбри-Пиотты» (28 февраля) и «Лугано» (29 февраля) в чемпионате Швейцарии (NLA) пройдут без зрителей. Амбри и Лугано находятся вблизи от границы с Италией, на севере которой зарегистрирована вспышка коронавируса. Соответствующее решение по матчам без зрителей было принято администрацией кантона Тичино. (Игорь Еронко)

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