Чемпионат мира
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Группа A
|и
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|очки
|1.
|Белоруссия
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|2.
|Великобритания
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|0
|0
|0-0
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|3.
|Германия
|0
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|0
|0-0
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|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
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|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
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|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|0
|0
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|2.
|Казахстан
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|3.
|Латвия
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|0-0
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|4.
|Норвегия
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|5.
|Россия
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|6.
|США
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|7.
|Финляндия
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|8.
|Швейцария
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ИИХФ пока не планирует перенос или отмену ЧМ-2020
20:40
Как сообщил «СЭ» Адам Штайсс, менеджер ИИХФ по связям с общественностью, Международная федерация хоккея пока не планирует ни перенос, ни отмену чемпионата мира-2020 в Швейцарии. По словам Штайсса, федерация продолжает мониторить ситуацию с распространением коронавируса.
Напомним, ближайшие домашние игры «Амбри-Пиотты» (28 февраля) и «Лугано» (29 февраля) в чемпионате Швейцарии (NLA) пройдут без зрителей. Амбри и Лугано находятся вблизи от границы с Италией, на севере которой зарегистрирована вспышка коронавируса. Соответствующее решение по матчам без зрителей было принято администрацией кантона Тичино. (Игорь Еронко)