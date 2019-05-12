Голкипер сборной Чехии: "Не сказал бы, что будет война с Россией"

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз рассказал о завтрашнем матче чемпионата мира против России. По его словам, будет интересно.
– Завтра матч с Россией. Будет война?
– Я бы не сказал, что будет война. Хоккей – это игра, это спорт, а не война. Но будет интересно, конечно. Всегда интересно против сборной России. Особенно сейчас, когда очень сильная команда у россиян собралась. Но и у нас сильная. Будет очень красивая игра.
– Вы не сыграете?
– Нет, я не буду играть.
– Яромир Ягр оставил вам сообщение в раздевалке, написав: "Только золото". Оно Чехии по силам?
– По силам. Мы можем взять золото. Я в этом уверен. (Игорь Еронко)
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