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Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова

13:24
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Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

— Ситуация неприятная, некрасивая, но мы можем контролировать только игроков, которые играют у нас в КХЛ, — сказал Кудашов. — Они у нас под контролем, проверяем, следим за ними. А если приезжаешь на чемпионат мира из НХЛ — это не наша зона действия.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на чемпионатах мира или Олимпийских играх 2022 года в Пекине. (Игорь Еронко)

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