Захаров рассказал о своей отставке из сборной Белоруссии

Экс-главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров рассказал о своей отставке.

«Оценка одна — неудачно выступили, задачу не выполнили. Вопрос закрывается. Если неудачно выступаешь, команде нужен другой тренер.

Чего не хватило? Нужно подумать. Для многих это был первый чемпионат мира, как и для вратарей. Это очень важно. Из ветеранов пять-шесть человек остались. Многие белорусы хорошо играли в КХЛ, но уровень чемпионата мира сильно вырос за два года. Всем нам опыта и не хватило.

Если мы хотим идти вперед, то штаб должен быть связан только с командой КХЛ. Все остальное — это неправильно. Могу сказать, что на следующем чемпионате мира Казахстан будет выше сборной Беларуси. Это 1000 процентов. Потому что они играют одним составом, все сочетания наиграны. И тренеру проще было.

Освобожденный тренер — это неправильно. Больше вариантов искать не надо: тренер минского «Динамо» — он же тренер сборной. У Казахстана сегодня результат выше, чем у нас и латышей", — цитирует Захарова официальный сайт ФХБ.

Ранее главным тренером сборной Белоруссии был назначен Крэйг Вудкрофт, который возглавляет минское «Динамо».

С 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.