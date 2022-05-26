Чехия обыграла Германию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

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Сборная Чехии обыграла Германию в четвертьфинале чемпионата мира-2022 — 4:1.

У чехов отличились Давид Пастрня, Роман Червенка, Давид Крейчи и Иржи Смейкал. У немцев забил Моритц Зайдер.

Таким образом сборная Чехии стала первым полуфиналистом ЧМ-2022.

Хоккей

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1/4 финала

Германия — Чехия — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Пастрняк — 4 (бол., Крейчи, Червенка), 2:17 — 0:1. Червенка — 4 (бол., Крейчи, Гронек), 10:04 — 0:2. Крейчи — 2 (бол., Пастрняк, Червенка), 32:10 — 0:3. Зайдер — 2 (Небельс, Плахта), 53:48 — 1:3. Смейкал — 1 (п.в., Кампф), 58:10 — 1:4.

Вратари: Грубауэр (50:50 — 53:48, 55:20 — 56:46, 57:18 — 58:10, 59:03) — Веймелка.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (5+7+10) — 24 (7+9+8).

Судьи: Норд, Штольц.

26 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.