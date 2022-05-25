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Сегодня, 23:32

Нападающий «Оттавы» Штютцле избежал серьезной травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле получил травму в составе сборной Германии на чемпионате мира.

Игрок избежал серьезного повреждения колена. На восстановление ему потребуется пару недель, сообщает TSN.

Отмечается, что форвард получил рецидив травмы, из-за которой в апреле пропустил пару матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

20-летний нападающий не сможет больше сыграть на ЧМ-2022. В четвертьфинале Германия сыграет против команды Чехии.

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