Нападающий «Оттавы» Штютцле избежал серьезной травмы колена

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле получил травму в составе сборной Германии на чемпионате мира.

Игрок избежал серьезного повреждения колена. На восстановление ему потребуется пару недель, сообщает TSN.

Отмечается, что форвард получил рецидив травмы, из-за которой в апреле пропустил пару матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

20-летний нападающий не сможет больше сыграть на ЧМ-2022. В четвертьфинале Германия сыграет против команды Чехии.