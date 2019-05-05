Состав сборной России перед матчем с Чехией. Фото ФХР

Сборная России провела утреннюю раскатку перед матчем Чешских хоккейных игр против хозяев турнира – команды Чехии. Встреча состоится сегодня, 5 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.

На раскатке хоккеисты занимались в новых сочетаниях:

Василевский, Сорокин;

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Кучеров;

Орлов – Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов;

Хафизуллин – Елесин, Гусев, Анисимов, Дадонов;

Блажиевский – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.

Вратарь Александр Георгиев, защитники Илья Любушкин и Богдан Киселевич, а также нападающие Илья Михеев, Александр Кадейкин и Иван Телегин не сыграют с чехами.

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