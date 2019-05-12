Форвард сборной Чехии: "Знаем, что сборная России состоит из суперзвезд"

Нападающий сборной Чехии Томаш Зохорна после матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится в понедельник. В первой игре чехи взяли верх над Швецией (5:2).

- Хороший старт для сборной Чехии - две победы. Впереди Россия. Можно ли сказать, что этот матч самый важный для вас в групповом этапе?

- Мы довольны результатом первых двух игр. Готовимся к матчу в понедельник.

- Кто сейчас, по вашему, в России самый опасный? Очень звездный состав.

- Не знаю.

- Не страшно?

- Конечно, мы знаем, что сборная России состоит из суперзвезд. Но главное - быть одной командой.

- У вас, по ходу первых двух матчей было много удалений. У России отличная реализация большинства.

- Нам нужно работать именно над этим: отрабатывать такое же хорошее меньшинство, как у России - большинство. (Алена Гребенькова)

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций