Финляндия — Канада: Хенрик сравнял счет
6 июня 2021, 22:19
Форвард сборной Канады Адам Хенрик отметился голом в финальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной Финляндии. Он отличился в третьем периоде.
Счет матча равный — 2:2. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия).
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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
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