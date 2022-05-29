Сборная Финляндии в овертайме победила Канаду в финале ЧМ-2022

Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале финны одержали победу над Канадой — 4:3.

Североамериканцы открыли счет в первом периоде: большинство реализовал нападающий Дилан Козенс.

В третьем периоде финны перевернули ход матча. Дубль оформил нападающий Микаэль Гранлунд, который дважды отличился в большинстве. Еще один гол на счету форварда Йоэль Армии.

Однако канадцы на последних минутах успели уйти от поражения и первели матч в овертайм. Голами отметились защитник Зак Уайтклауд и нападающий Макс Комтуа.

В овертайме финны вновь реализовали большинство: автором поедной шайбы стал экс-форвард «Салавата» Сакари Маннинен.

Отметим, что Финляндии и Канада играли в финале ЧМ третий раз подряд. Всего же финны в четвертый раз в своей истории выигрывают чемпионат мира.

Хоккей

Чемпионат мира

Финал

Финляндия — Канада — 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Козенс — 7 (бол., Барзал, Сиверсон), 24:00 — 0:1. Гранлунд — 4 (бол., Хейсканен, Лехтонен), 44:13 — 1:1. Гранлунд — 5 (бол., Лехтонен, Хартикайнен), 45:57 — 2:1. Армиа — 5 (Ламмикко), 54:04 — 3:1. Уайтклауд — 2 (Барзал, Андерсон), 57:48 — 3:2. Комтуа — 3 (Барзал, Батерсон), 58:36 — 3:3. Маннинен — 6 (бол., Гранлунд, Хейсканен), 66:42 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Дриджер (Томкинс, 44:13, 57:35 — 57:48, 58:00 — 58:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (7+8+11+5) — 22 (9+9+4+0).

Судьи: Норд, Олунд.

29 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.