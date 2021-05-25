Фетисов назвал снятие флага ИИХФ в Риге полным беспределом и бесконтрольщиной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

«Это полный беспредел и бесконтрольщина, — сказал Фетисов «СЭ». — Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться. Происходит какая-то самодеятельность. Этим вопросом должен заняться оргкомитет. И если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело. А если нет, то за данный поступок нужно нести наказание».

В понедельник, 24 мая, в Риге заменили официальный флаг Белоруссии оппозиционным.

В ответ глава ИИХФ Рене Фазель потребовал от властей города либо вернуть официальный флаг страны, либо убрать флаги организации. Во вторник, 25 мая, мэр Риги Стакиса сообщил, что в городе уберут флаги ИИХФ.

В Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ-2021 из-за инцидента с флагом.

(Владислав Флегонтов)