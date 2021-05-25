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Самсонов не поможет сборной России на ЧМ, Орлов и Тарасенко приедут в Ригу в среду

13:02
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«Вашингтон» не отпустил вратаря Илью Самсонова на чемпионат мира по медицинским показателям, информирует пресс-служба ФХР.

Как отмечается, голкипер расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс».

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая.

Сборная России занимает второе место в группе А (шесть очков). В следующем матче 26 мая команда сыграет со сборной Дании (начало — в 16.15 по московскому времени)

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Самсонов не поможет сборной России на ЧМ, Орлов и Тарасенко приедут в Ригу в среду

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры