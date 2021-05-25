Самсонов не поможет сборной России на ЧМ, Орлов и Тарасенко приедут в Ригу в среду
«Вашингтон» не отпустил вратаря Илью Самсонова на чемпионат мира по медицинским показателям, информирует пресс-служба ФХР.
Как отмечается, голкипер расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс».
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая.
Сборная России занимает второе место в группе А (шесть очков). В следующем матче 26 мая команда сыграет со сборной Дании (начало — в 16.15 по московскому времени)
«Вашингтон» не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс».— Хоккей России (@russiahockey) May 25, 2021
Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая
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