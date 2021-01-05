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Фазель сообщил, что ИИХФ общается с другими федерациями на предмет проведения ЧМ-2021

22:06
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Международная федерация хоккея общается с хоккейными федерациями, которые могут принять матчи чемпионата мира 2021 года.

«Мы общаемся с представителями других возможных федераций, которые могут организовать чемпионат мира. Это будет серьезным вызовом с финансовой точки зрения», — приводит слова президента ИИХФ Рене Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на срок с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. Белорусская сторона может лишиться права проведения матчей первенства.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10410181

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