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Фазель сделал заявление о месте проведения ЧМ-2021

11:23
Рене Фазель. Фото Reuters
Рене Фазель. Фото Reuters
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что IIHF не рассматривает других вариантов, кроме Минска и Риги, на проведение чемпионата мира-2021.

«Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, определенных IIHF. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — цитирует Фазеля пресс-служба организации.

Вчера Фазель побывал в Минске, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенком, который заверил функционера, что страна готова принять турнир.

Сам Фазель ранее неоднократно сообщал, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею-2021 запланировано провести в мае в Минске и Риге.

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