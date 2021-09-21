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Павел Буре — о проведении ЧМ-2023 в России: «Праздник, который оставит наследие нашей стране»

15:05
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Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре прокомментировал проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

— В 1979 в Москве проходил чемпионат мира. Мне было 8 лет, — вспоминает Буре. — Помню, какое это было большое событие для меня — маленького мальчика. Помню тех великих игроков, которые участвовали в турнире: Третьяк, Михайлов, Харламов. Я рос и равнялся на них. На чемпионате мира 1986 года мне посчастливилось стать участником церемонии открытия турнира.

Это огромная честь — проводить чемпионат мира в нашей хоккейной стране. Это не только спортивный, но и культурный праздник, который оставит наследие нашей стране. Останется инфраструктура, построят новый большой стадион. Уверен, что ФХР сделает все возможное, чтобы этот чемпионат мира запомнился на все времена.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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