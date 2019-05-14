Дания забросила девять шайб в ворота Великобритании на ЧМ-2019

Сборная Дании разгромила команду Великобритании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2019 – 9:0. Нападающий Мортен Поульсен отметился хет-триком, форвард "Йокерита" Никлас Йенсен забросил две шайбы.

Датчане, набрав 5 очков, поднялись на четвертое место в группе, опередив команды США и Словакии. Британцы замыкают таблицу с нулем баллов в своем активе.

В следующем туре Дания встретится с Финляндией, Великобритании​ предстоит встреча с американцами.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания – Дания – 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

Голы: Й. Йенсен – 2 (бол., Эллер, М. Лауридсен), 8:49 – 0:1. Бау-Хансен – 2 (бол., Бедкер, Регин), 9:37 – 0:2. Поульсен – 1 (Олесен), 12:11 – 0:3. Бруггиссер – 1 (Бедкер, Мадсен), 21:08 – 0:4. Эллер – 2 (бол., Й.Б. Йенсен, Регин), 23:17 – 0:5. Н. Йенсен – 1 (бол., Эллер, М. Лауридсен), 24:38 – 0:6. Н. Йенсен – 2 (Сторм, Эллер), 31:00 – 0:7. Поульсен – 2 (Й. Йенсен, Олесен), 35:44 – 0:8. Поульсен – 3 (мен., Якобсен), 51:53 – 0:9.

Вратари: Баунс (Уистл, 21:08) – Дам.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 19 (6+7+6) – 42 (13+15+14).

Судьи: Гуен, Франо.

14 мая. Кошице. Steel Arena. 3463 зрителя.

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