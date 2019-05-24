Чешский защитник Гудас: "Хотел бы снова встретиться с Россией! Мы можем ее обыграть"

Защитник сборной Чехии Радко Гудас подвел итоги четвертьфинала чемпионата мира против Германии (5:1).

– В чем сила этой Канады?

– Четыре очень ровных звена. И то, насколько ровно они играют, выдерживают все 60 минут, не проседая. В двух матчах они забивали на последних секундах. Они очень опасны, уверены в себе и располагают сильными игроками. Но мы тоже в порядке, тоже уверены в себе. Мы остаемся в Братиславе – это наше преимущество.

– Россия – самая сильная команда из всех, с кем вы играли?

– Только они нас и сумели обыграть. Они отлично комбинируют, много создают. Для многих из них большие площадки привычны. Это одна из сильнейших команд турнира, но с нашим нынешним уровнем игры, тем, какой коллектив у нас сложился, – мы можем их обыграть. Канада еще в порядке. У них тоже хватает звезд. Шведы сильно выглядели на групповом этапе.

– Но Швеция проиграла Финляндии.

– Честно говоря, я удивлен. Швеция собрала очень хороший состав. Финны полагались на молодежь и агрессивность. Насколько я помню, на Евротуре шведы Финляндию обыграли и по делу. И обычно в их противостоянии шведы берут верх. Но финны здорово тут выглядят. Они значительно превосходят свой реальный потенциал. У шведов полно суперзвезд, но финны в целом красавцы.

– Хотели бы снова встретиться с Россией?

– Конечно!

– Когда немцы забили – были ли уверены, что дожмете?

– Да. У меня большая уверенность в команде. Мы сами отдали им шайбу и глупо сыграли в том эпизоде. Дурацкий гол. В остальном – Бартошак играл отлично и очень нам помог. Он весь турнир очень хорош. Он и с Россией здорово сыграл. Со шведами вообще отлично. В общем, у нас есть вратарь, на которого можно положиться в матче с Канадой. (Игорь Еронко)